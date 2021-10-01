Десять лет разрушений: в сирийском Аль-Баляде приступили к восстановлению инфраструктуры

Именно здесь, в районе Аль-Баляд начиналась война в Сирии. Боевики удерживали эту часть города Деръа 10 лет. На этих улицах до 2018 года шли тяжелейшие бои. Остановить их удалось после вмешательства Российского центра по примирению враждующих сторон. А месяц назад, под гарантии безопасности того же Центра, радикалы окончательно сложили оружие. Но на этом работа наших специалистов не закончилась.

«Сегодня наша задача - убедиться в выполнении ранее достигнутых договоренностей о восстановлении объектов инфраструктуры в районе Дэръа Аль-Баляд», - указал представитель Российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

С высоты птичьего полета район теперь мало чем напоминает жилой квартал. Сложенные, как спичечные коробки, многоэтажки приводят в ужас.

За годы войны район Аль-Баляд был практически разрушен. Люди живут в домах, в которых уже 10 лет нет ни воды, ни электричества. И только сейчас после окончательного примирения по улицам начинают протягивать новые электролинии.

Здесь ускоренными темпами тянут провода. Скоро должны починить центральный водопровод. Местная администрация оказалась в нелегкой ситуации. С одной стороны, нужно не обделить вниманием тех, кто был верен правительству эти 10 лет, с другой - вдохнуть заново жизнь в мятежный район. За каждым этапом восстановления внимательно следит российская сторона.

Все объекты, подлежащие ремонту, сначала отмечают на карте, созданной нашими военными, при помощи аэрофотосъемки. По этому плану потом работают совместные комиссии.

«То, что разрушали 10 лет, невозможно восстановить за день. Нам требуется время и огромные деньги. Мы прошли по городу, составили списки того, что нужно отремонтировать в первую очередь. Их отправили в Дамаск. Там пообещали выделить средства», - отметил мэр Дэръа Амин Аль Омари.

Одновременно с инфраструктурой приступили к ремонту разрушенных школ. Во многих местах дети сейчас учатся вот в таких контейнерах и временных кабинетах. До войны в районе было 38 медресе. Сегодня пять учебных заведений почти восстановлены за счет городского бюджета, еще четыре делают на деньги детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.

С постепенным восстановлением начинает возрождаться мелкий бизнес. Раньше боевики занимались рэкетом и мародерством. Из-за этого через их пункты пропуска сложно было ввезти товар. Да и денег у людей на походы по магазинам не было. Сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему.

Ситуацию с продовольствием здесь тоже стараются решить в сжатые сроки. Уже запустили три пекарни. Они выдают в сутки по 16 тонн хлеба. Раздают его бесплатно из расчета 1 пакет из 7 лепешек на трех членов семьи. Правительство поставляет сюда муку, кстати - из российского зерна. Но долгое время производство простаивало из-за действий радикалов.

Чтобы все механизмы восстановления функционировали без сбоя, нужны дороги. Их расчистка и ремонт как раз за Сирийской правительственной армией. А наши военные обеспечивают безопасность. Ежедневно российская военная полиция патрулирует улицы района, гарантируя спокойную жизнь мирным жителям.