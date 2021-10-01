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В РАН состоялся круглый стол, посвященный трибуналу в Нюрнберге

Кира Тило
05:19 01.10.2021
В ходе дискуссии ученые и члены РАН обсудили правовые концепции и вопросы актуальности выводов, сделанных на Нюрнбергском трибунале 75 лет назад.
В РАН состоялся круглый стол, посвященный трибуналу в Нюрнберге
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Институте государства и права РАН в рамках общероссийского проекта «Без срока давности» состоялся круглый стол, посвященный Международному военному трибуналу в Нюрнберге.

Ученые института и члены РАН, а также представители научных и образовательных организаций обсудили вопросы актуальности выводов, сделанных на Нюрнбергском трибунале 75 лет назад с точки зрения международного права.

По словам директора Института государства и права РАН Александра Савенкова, итоги трибунала определили смысл целой эпохи и направление последующего международного права.

«Итоги приговора Нюрнбергского трибунала определили смысл и содержание всей последующей эпохи, направление развития всего последующего международного уголовного права, и определили ответственность за преступление против мира и безопасности человечества», - подчеркнул Савенков.

Также участники поговорили о развитии международного уголовного судопроизводства на основе Нюрнбергских принципов, противодействия любым попыткам пересмотра международно признанных итогов Второй мировой войны, включая решения Нюрнберга.

«Принципы и суть Нюрнбергского приговора защищают федеральные законы, запрещающие пропаганду фашизма, нацизма и экстремизма. Также есть специальная статья 354.1 УК РФ, установившая уголовную ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского Международного военного трибунала», - отметил директор института.

Он подчеркнул, что ни в одной другой стране мира, кроме России, таких правовых норм нет. Это дает все основания ученым и юристам защитить исторический суверенитет страны всеми доступными правовыми средствами. 

Также участники дискуссии обсудили необходимость правового закрепления понятия «геноцид» по отношению к народам Советского Союза со стороны нацистов.

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