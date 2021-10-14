Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

ЦПВС сообщил об ударе израильских истребителей по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры

Елизавета Потейчук
22:02 14.10.2021
В результате обстрела израильскими истребителями завода переработки фосфатных руд в районе Пальмиры уничтожена вышка связи. Погиб один военнослужащий САР.
ЦПВС сообщил об ударе израильских истребителей по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры
© Фото: Ahmad Alhalbe ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры 13 октября. Самолеты вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс. При этом была уничтожена вышка связи. Один сирийский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате удара авиации. Заводу нанесен материальный ущерб. Об этом сообщил  заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Военным руководством САР было принято решение не применять средства ПВО, так как два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск, в момент удара израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились в небе.

Кроме того, в провинции Идлиб трое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате сброса гранаты боевиками с квадрокоптера, запущенного из района населенного пункта Калаз-Фаукани на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зафиксировано два обстрела, в Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в Латакии – два обстрела.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. Благодаря активному содействию российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия и более тысячи боеприпасов.

* «Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.