ЦПВС сообщил об ударе израильских истребителей по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры

Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры 13 октября. Самолеты вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс. При этом была уничтожена вышка связи. Один сирийский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения в результате удара авиации. Заводу нанесен материальный ущерб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

Военным руководством САР было принято решение не применять средства ПВО, так как два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск, в момент удара израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились в небе.

Кроме того, в провинции Идлиб трое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате сброса гранаты боевиками с квадрокоптера, запущенного из района населенного пункта Калаз-Фаукани на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано десять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зафиксировано два обстрела, в Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в Латакии – два обстрела.

Продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. Благодаря активному содействию российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия и более тысячи боеприпасов.

* «Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.