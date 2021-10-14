Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России

Основной проблемой, которую требуется решить в России, является необходимость увеличения доходов населения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью журналистке американского канала CNBC Хедли Гэмбл.

«Это наша главная, основная задача», - указал глава государства.

Он обозначил, что использовать простые линейные методы в контексте данного вопроса власти страны не планируют, ведь требуется одновременно и нарастить темпы развития экономики и «изменить ее качество».

«Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами», - обозначил Путин.

По словам российского лидера, именно за счет качественного экономического роста подразумевается решать центральные социальные проблемы, включая демографические.

«Здесь целый набор социальных вопросов: здравоохранение, образование, поддержка семей с детьми», - объяснил он.

Президент еще раз подчеркнул, что для решения таких серьезных проблем, как подъем доходов, улучшение качества жизни граждан и демографической ситуации, нужна значительная экономическая база. Он добавил, в контексте проработки данного вопроса в стране были намечены конкретные национальные цели развития.