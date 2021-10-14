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Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае

Валентина Пескова
21:51 14.10.2021
Пекин ужесточил правила пользования интернетом и еще в марте приостановил возможность регистрации в LinkedIn новых пользователей из Китая.
Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае
© Фото: Valentin Wolf imagebroker Globallookpress
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Социальная сеть для поиска работы и деловых контактов LinkedIn в этом году прекратит функционировать в Китае. Как сообщили в самой соцсети, им придется это сделать в связи с тем, что Пекин вводит более строгие нормативные требования, касающиеся регулирования интернета.

«Несмотря на то, что мы добились успехов, помогая китайским пользователям находить работу и возможности в сфере экономики, мы не смогли добиться того же успеха в более социальных аспектах обмена и получения информации», - цитирует «Интерфакс» заявление LinkedIn.

Американская компания Microsoft, которая является владельцем соцсети, объявила, что заменит локализованную версию платформы LinkedIn в Китае на новое приложение InJobs, разработанное специально для этой страны.

В марте Китай приостановил возможность регистрации новых пользователей в LinkedIn из-за неназванных проблем. В мае власти сообщили, что LinkedIn, браузер Bing, который так же принадлежит Microsoft, и еще около 100 приложений были замешаны в неподобающем сборе и использовании информации в их стране, и попросили компании устранить данную проблему.

В России данный американский ресурс был заблокирован еще в 2016 году. Вскоре после этого разработчики социальный сети LinkedIn официально отказалась выполнять требования Роскомнадзора и российского законодательства. Компания предпочла, чтобы ее ресурс был официально заблокированным, чем выполнять требования Роскомнадзора и ФЗ-152 «О персональных данных». Регулятор установил, что социальная сеть незаконно собирала данные о гражданах России, которые потом хранились на серверах за рубежом.

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