Телеканал «Звезда Плюс» начал вещание в Белоруссии

На территории Белоруссии начал свое вещание российский телеканал «Звезда Плюс». Мининформ страны внес его в перечень разрешенных к ретрансляции в платных телесетях.

Как и в России, телеканал покажет белорусским зрителям множество документальных, военно-исторических и патриотических фильмов и программ. Ретрансляцию в Белоруссии обеспечил провайдер COSMOS TV, но право на вещание по договоренности есть у всех операторов.

«Звезда Плюс» принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны России. В составе медиагруппы - также «Радио Звезда» и интернет-сайты.