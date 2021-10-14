Арктика, ветер и волны: как работает ледовая разведка Северного флота

Словно древние вулканы, вздымаются в тумане берега самого северного российского архипелага - Земли Франца Иосифа. Еще только осень, но его берега уже укрывают льды. Льды и на воде - айсберги уже никого не удивляют.

Лед и на палубе, его регулярно приходится счищать. Еще недавно выход сюда, на бак корабля, был строго запрещен. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду, а волна высотой с двухэтажный дом, разбиваясь о борт, окатывала корабль брызгами до самых его мачт. Моряки же говорят, что для Арктики в это время года эта погода совершенно нормальная.

Сильный ветер и волны - одна из причин образования ледовых полей. Каждый из этих белых осколков сам по себе не опасен, но все же корабли стараются обходить их стороной. Поэтому двигаться приходится крайне осторожно.

Множество точек на мониторе создают сложный узор. Это осколки льдин. Они образуют сложный лабиринт, пробраться через который не самая простая задача. Но даже точный прибор дает не полную картину того, как располагаются льды. Лучше все видеть своими глазами.

На разведку отправляется экипаж Ка-27. Надо найти оптимальный маршрут для отряда кораблей. Вертолет улетает на десятки километров вперед и обследует район.

Уже здесь видно, какой полосой льды легли на поверхности моря. Это значит, что кораблям, возможно, придется изменить курс или сбавить скорость движения. Так или иначе, все данные с приборов и данные визуальных наблюдений мы передаем на борт отряда кораблей.

Лишь через сутки пути удается выйти, как говорят моряки, на чистую воду. Экипаж может ненадолго расслабиться. Корабли ложатся в дрейф. За дело берутся водолазы.

Наша задача сейчас - подобраться под корпус корабля и осмотреть его винты. Вместе с водолазами осматриваем днище корабля на наличие повреждений. Обязательная процедура после прохождения льдов. Температура воды всего лишь плюс два градуса. Холод пробирается даже сквозь плотный костюм. Да и погода может резко перемениться в любой момент. Поэтому водолазы действуют быстро. Корпус цел, можно двигаться дальше.

Тем временем на палубе тренируются медики и спасатели. Условно пострадавшего подняли из воды и вертолетом доставили на борт большого противолодочного корабля. Диагноз неутешительный: сильное переохлаждение, вода в легких. Состояние критично и нестабильно.

Производим инфузию, то есть ставим капельницу. Проводим масочную вентиляцию легких и контролируем пульс, давление и насыщение крови кислородом.

Учения врачей проходят регулярно. Но иногда свои навыки им приходится применять и на практике. Вы видите, сейчас происходит самая настоящая операция. Она плановая, и таких на сегодня еще несколько.

Проходят как тренировки, так и реальные операции. При любых походных условиях и даже в качку выполняем свою работу. Естественно, на берегу проще в госпитальных условиях. Но мы должны оказывать помощь всегда.

На этом завершается финальный этап юбилейного, десятого арктического похода. Полярные льды позади, отряд боевых кораблей Северного флота возвращается в родную базу Североморск.