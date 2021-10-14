Шойгу прибыл в Воронеж для проверки исполнения гособоронзаказа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прибыл в Воронеж, где проверит выполнение гособоронзаказа на ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) и проинспектирует производительные мощности авиазавода.

Также глава российского военного ведомства проверит инфраструктуру Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Шойгу посетит местные предприятия в рамках рабочей поездки в войска ЗВО. Экскурсию для министра проводит главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Министру доложили о грядущей передислокации 47-го бомбардировочного авиаполка из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж - она должна произойти с 15 ноября по 15 декабря 2021 года.

Также Шойгу было доложено о создании в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина уникальных условий для подготовки специалистов по ремонту и обслуживанию авиатехники. Это позволит довести долю ремонтных работ в войсках до 70% к 2026 году.