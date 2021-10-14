Родителей стрелявшего у школы подростка оштрафовали на 500 рублей

Мать и отца молодого человека, которому захотелось пострелять из винтовки для страйкбола по нежилому зданию недалеко от школы на юго-западе Москвы, привлекли к административной ответственности. Родителям за поведение сына придется заплатить штраф в размере 500 рублей, пишет ТАСС.

«В отношении родителей молодого человека составили протокол за "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних"», - сообщили в правоохранительных органах.

15-летний подросток накануне устроил стрельбу из страйкбольного автомата недалеко от школы на Ленинском проспекте. Пострадавших в результате инцидента нет. Молодой человек был доставлен в отделение полиции.