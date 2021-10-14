Криминальные авторитеты задержаны правоохранителями Брянской области

На территории Брянской области сотрудникам правоохранительных органов удалось зафиксировать свидетельства причастности двух граждан к деятельности преступного сообщества на высших статусных позициях. Об этом сообщили в МВД России по региону.

В соответствии с установленной информацией, в марте прошлого года гражданин, прибывший в России из одной из стран ближнего зарубежья, связался с представителями местной криминальной иерархии, получив роль «положенца» и право отдавать приказы нижестоящим преступникам. Ему также определили зону влияния в пределах региона.

Позже мужчина, в процессе выполнения предписанных ему преступной средой функций, назначил ранее судимого жителя Карачевского района «смотрящим». Задачей «смотрящего» стало насильственное истребование долгов и помощь лицам, находящимся в тюрьме.

С опорой на собранную правоохранителями информацию против граждан были возбуждены уголовные дела. Мужчин обвинили в «Занятии высшего положения в преступной иерархии» и избрали для них меру пресечения в виде заключения под стражу.