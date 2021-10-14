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Криминальные авторитеты задержаны правоохранителями Брянской области

Анна Берестовая
01:54 14.10.2021
Правоохранительные органы задержали криминальных авторитетов в Брянской области.
Криминальные авторитеты задержаны правоохранителями Брянской области
© Фото: 32.мвд.рф
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На территории Брянской области сотрудникам правоохранительных органов удалось зафиксировать свидетельства причастности двух граждан к деятельности преступного сообщества на высших статусных позициях. Об этом сообщили в МВД России по региону.

В соответствии с установленной информацией, в марте прошлого года гражданин, прибывший в России из одной из стран ближнего зарубежья, связался с представителями местной криминальной иерархии, получив роль «положенца» и право отдавать приказы нижестоящим преступникам. Ему также определили зону влияния в пределах региона.

Позже мужчина, в процессе выполнения предписанных ему преступной средой функций, назначил ранее судимого жителя Карачевского района «смотрящим». Задачей «смотрящего» стало насильственное истребование долгов и помощь лицам, находящимся в тюрьме.

С опорой на собранную правоохранителями информацию против граждан были возбуждены уголовные дела. Мужчин обвинили в «Занятии высшего положения в преступной иерархии» и избрали для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

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