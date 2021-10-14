Умер актер из «Бориса Годунова» Валерий Долженков

В возрасте 74 лет ушел из жизни заслуженный артист России и актер московского Театра на Юго-Западе Валерий Долженков. Печальную новость разместили на сайте театра.

«13 октября из жизни ушел Валерий Михайлович Долженков. Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек. Ему были под силу самые разные образы, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», - говорится в сообщении.

Также известно, что актер пришел в театр на Юго-Западе в 1994 году, а его репертуар насчитывал более 20 ролей. За всю карьеру Долженков снялся в 70 картинах, среди которых «Борис Годунов», «Ледяная внучка», «Вечный зов», «Михайло Ломоносов», «Земский доктор». Сообщается, что прощание с Валерием Михайловичем состоится 15 октября.