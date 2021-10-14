У жителей Якутска из кранов потекла вода синего цвета. До этого два дня воды не было вовсе.

«Утром собралась на работу, хотела умыться, смотрю - у меня бежит голубая вода. Мне было некогда - я сняла на видео, отправила дочери просто», - передает Life слова жительницы Якутска Любови.

Пробу неизвестной жидкости уже взяли специалисты - результаты исследования будут известны немного позже.

Как отмечает женщина, жителям двухэтажной постройки до этого приходилось повидать многое - дом уже как четыре года признан аварийным, однако его ремонт так и не начинают. Все стены и конструкции находятся на грани разрушения.