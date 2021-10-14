Джаред Лето позвонил тяжелобольной фанатке из России

Фонд «Вера» обратился с просьбой к актеру, лауреату «Оскара» и фронтмену группы 30 Seconds To Mars Джареду Лето позвонить его фанатке Анастасии Петровой. Об этом рассказали на официальной странице фонда в Facebook.

Девушка всегда мечтала поговорить со своим кумиром. Джаред Лето смог позвонить на следующий день после дня рождения Петровой. Диалог продлился несколько минут. Лето беседовал с ней и даже сделал пару комплиментов.

«Когда в фонде узнают о мечте, сразу запускается цепочка рукопожатий. В этот раз мечта казалась невозможной примерно всем», - говорится в сообщении.

В фонде «Вера» сообщили, что их менеджер Ольга Эбич один за одним обходила всех знакомых, чтобы в надежде найти какие-либо контакты, которые помогли бы выйти на артиста. В итоге представители фонда обратились к учредителю «Веры» Нюте Федермессер, которой удалось поговорить с Иваном Ургантом.

«Спасибо Джаред, спасибо, Иван! спасибо всем, кто проявил не скепсис, а желание помочь, договориться, найти», - написали в заключение на странице фонда.

Ранее российские пользователи Instagram атаковали страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Под публикацией артиста в социальной сети начали появляться многочисленные комментарии на русском языке, в которых в ироничной форме говорится о скором завершении летнего периода.