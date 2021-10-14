В ОДКБ заявили, что ситуация в Афганистане может вызвать эскалацию напряженности до критического уровня

Обстановка в Афганистане после смены руководства страны привела к росту нестабильности в Центральной Азии, ситуация может усугубиться. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Совокупность факторов способствует росту нестабильности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности и может в перспективе спровоцировать эскалацию напряженности до критического уровня», - сказал он на брифинге.

Сидоров отметил, что многие иностранные государства готовы вести диалог с представителями движения «Талибан»* для улучшения ситуации в регионе и недопущения роста террористической активности.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.