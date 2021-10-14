Сибирские разведчики отвоевали захваченную территорию и нанесли сокрушительный удар по «террористам»

Разведчики отвоевали захваченную условными террористами территорию на учениях, которые проходили в Новосибирской области. На помощь военнослужащим пришел комплекс разведывательных средств. Бойцы запустили беспилотник «Тахион», а доразведку с земли провели оптическим комплексом «Ирония».

Приборы помогли установить точные координаты узла связи, который противник надежно спрятал. Первыми заняли позиции снайперы, чтобы бесшумно уничтожить наблюдательные посты и непосредственное охранение.

Следом за снайперами автоматными очередями сокрушительный удар противнику нанесли остальные члены разведгруппы. Военнослужащие стреляли боевыми патронами. Поддержку им оказали экипажи бронеавтомобилей «Тигр», они применялись, чтобы уничтожить легкобронированную технику противника. Машины оснащены крупнокалиберным пулеметом «Корд», который идеально подошел для этой задачи.

После того как был захвачен главный стратегический объект, бойцы вернулись к пункту сбора, чтобы доложить об успешно выполненной задаче.