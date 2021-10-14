Бойцы РХБЗ спасли от «заражения» БТР-80 под Екатеринбургом

В кратчайшие сроки изолировали условно зараженную зону бойцы РХБЗ на Урале.

В Свердловской области прошли тактико-специальные учения в рамках контрольной проверки за летний период обучения. Подразделения совершили марш в указанный район на машинах химической разведки - они смонтированы на базе БТР-80.

Блокировав район, военнослужащие приступили к обеззараживанию техники - для этого в арсенале есть уникальные тепловые агрегаты ТМС-65. Своеобразный душ должен принять каждый бронетранспортер.

Финал учений - маскировка командных пунктов: новейшие термодымовые машины всего за несколько секунд прячут полигон от самолетов-разведчиков противника.