В Москве пожар уничтожил склады и припаркованные рядом машины

На юге Москвы загорелись четыре пристройки к ангару. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Возгорание случилось по адресу улица Котляковская, дом 4. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 9.23 пожар был локализован и в 9.31 полностью ликвидирован», - сообщили в МЧС.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.