В Москве пожар уничтожил склады и припаркованные рядом машины
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
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На юге Москвы загорелись четыре пристройки к ангару. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили.
Возгорание случилось по адресу улица Котляковская, дом 4. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
«Принятыми мерами в 9.23 пожар был локализован и в 9.31 полностью ликвидирован», - сообщили в МЧС.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.