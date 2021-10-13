В России начали разработку дальнобойного ПЗРК
Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев, в настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности ПЗРК.
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Ростех начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов повышенной дальности. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
«Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК», - передает РИА Новости слова Оздоева.
На сегодняшний день максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.
Заместитель главы экспортно-импортного управления КБМ Александр Романюк подчеркнул, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей ПЗРК.