Пашинян заявил о продуктивности встречи с Путиным
Встреча лидеров двух стран состоялась 12 октября в Москве.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», - об этом Пашинян написал на своей странице в Twitter.
Встреча лидеров двух стран состоялась 12 октября в Москве.