В стране и мире Пашинян заявил о продуктивности встречи с Путиным Алена Миронова Встреча лидеров двух стран состоялась 12 октября в Москве. © Фото: Пресс-служба президента России Читайте нас на: Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», - об этом Пашинян написал на своей странице в Twitter. Встреча лидеров двух стран состоялась 12 октября в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика