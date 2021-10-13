Экипажи Ка-52 армейской авиации ВВО защитили вертолеты Ми-26 от удара «противника» под Хабаровском

В Хабаровском крае экипажи Ка-52 армейской авиации Восточного военного округа прикрыли от удара воздушного условного противника тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26.

Летно-тактическим заданием экипажей ударных «Аллигаторов» стала отработка задач по прикрытию военно-транспортных вертолетов Ми-26, которые в свою очередь выполнили доставку личного состава и военной техники в указанный район.

Полеты Ми-26 осуществлялись по строго заданному маршруту в сопровождении Ка-52 на малых высотах, с целью максимальной скрытности при перелете.

В тоже время экипажи ударных вертолетов выполнили электронные пуски неуправляемых авиационных ракет по мишеням, имитирующим средства ПВО «противника».