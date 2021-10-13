Автобус с маленькими детьми врезался в стену в Японии
Как отмечают СМИ, в результате ДТП госпитализированы 17 детей.
© Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO Globallookpress
Автобус, перевозивший детей в детский сад, врезался в стену ограждения жилого дома в Японии в префектуре Ибараки. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Как отмечается, 70-летний водитель по непонятной причине резко вывернул руль влево. По предварительной информации, 17 детей в настоящий момент госпитализированы - угроза их жизни отсутствует.
Полиция уже выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.