Автобус с маленькими детьми врезался в стену в Японии

Автобус, перевозивший детей в детский сад, врезался в стену ограждения жилого дома в Японии в префектуре Ибараки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, 70-летний водитель по непонятной причине резко вывернул руль влево. По предварительной информации, 17 детей в настоящий момент госпитализированы - угроза их жизни отсутствует.

Полиция уже выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.