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Автобус с маленькими детьми врезался в стену в Японии

Алена Миронова
06:27 13.10.2021
Как отмечают СМИ, в результате ДТП госпитализированы 17 детей.
Автобус с маленькими детьми врезался в стену в Японии
© Фото: Richard Atrero de Guzman AFLO Globallookpress
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Автобус, перевозивший детей в детский сад, врезался в стену ограждения жилого дома в Японии в префектуре Ибараки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, 70-летний водитель по непонятной причине резко вывернул руль влево. По предварительной информации, 17 детей в настоящий момент госпитализированы - угроза их жизни отсутствует.

Полиция уже выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

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