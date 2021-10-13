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На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер

Алена Миронова
06:52 13.10.2021
Лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, предписывается отстранить от работы или же перевести на дистанционный формат работы со 2 ноября. С 23 ноября аналогичные меры должны коснуться лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.
На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер деятельности ввели на Чукотке. Об этом сообщается в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

Среди сфер, подлежащих вакцинации, - сфера образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры.

Документ, в свою очередь, также накладывает обязательство вакцинироваться работников сфер физической культуры и спорта, экскурсионной, выставочной деятельности, сервиса, оказания услуг населению, пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией, сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленных предприятий, административно-управленческой и офисной деятельности, в том числе в клиентских подразделений МФЦ, финансовых организаций.

Обязательной является вакцинация и государственных, гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Уже до 1 ноября руководители департаментов, ведомств, организаций должны будут организовать проведение прививок первым компонентом не менее 80% от общего числа сотрудников. Вторым компонентом - до 22 ноября.

Лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, предписывается отстранить от работы или же перевести на дистанционный формат работы со 2 ноября. С 23 ноября аналогичные меры должны коснуться лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.

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