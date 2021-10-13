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«Танки Победы»: танкисты ЗВО показали мощь легендарных Т-34 в Подмосковье

Кира Тило
05:01 13.10.2021
Накануне 80-летия со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой в Подмосковье прошла первая тренировка танковых экипажей Т-34 Кантемировской дивизии ЗВО. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Подмосковье прошла первая тренировка экипажей исторических танков Т-34 Кантемировской дивизии танкового объединения Западного военного округа в преддверии 80-летия начала контрнаступления советских войск в ходе Битвы за Москву.

Танкисты выполнили боевую стрельбу из 85-мм танковых пушек на дальности от 600 до 1800 метров осколочно-фугасными и бронебойными боеприпасами по мишеням, имитирующих бронетехнику и живую силу условного противника.

Возможность вести стрельбу из «Танка Победы» была предоставлена только лучшим. Это позволяет офицерам и солдатам не только ощутить преемственность в танковой профессии от фронтовиков Великой Отечественной войны, но и понять, как, управляя этим танком, они завоевали Победу.

Во время войны эта машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью и превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности.

Всего в тренировках было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

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