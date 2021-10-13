Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Это история не про США»: Захарова о «Северном потоке - 2»

Анна Берестовая
23:19 13.10.2021
Официальный представитель МИД РФ подметила, что проект «Северного потока - 2» в первую очередь касается Европы.
«Это история не про США»: Захарова о «Северном потоке - 2»
© Фото: Bernd Wüstneck dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Проект трубопровода «Северный поток - 2» - это история не про Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Между тем» в эфире телеканала «Звезда».

«Это история про... континент, которому принадлежит Российская Федерация и целый ряд других государств... История про наше взаимодействие, которое выстраивается на понятных, прозрачных, выгодных основах», - заметила дипломат.

Соответствующим образом Захарова высказалась в качестве реакции на недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая назвала трубопровод «плохой сделкой». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, охарактеризовала «Северный поток - 2» как «колоссальный, масштабнейший, актуальный со всех точек зрения, выверенный, сбалансированный экономический проект в энергетической сфере».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.