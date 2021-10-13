«Это история не про США»: Захарова о «Северном потоке - 2»

Проект трубопровода «Северный поток - 2» - это история не про Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Между тем» в эфире телеканала «Звезда».

«Это история про... континент, которому принадлежит Российская Федерация и целый ряд других государств... История про наше взаимодействие, которое выстраивается на понятных, прозрачных, выгодных основах», - заметила дипломат.

Соответствующим образом Захарова высказалась в качестве реакции на недавнее заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая назвала трубопровод «плохой сделкой». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, охарактеризовала «Северный поток - 2» как «колоссальный, масштабнейший, актуальный со всех точек зрения, выверенный, сбалансированный экономический проект в энергетической сфере».