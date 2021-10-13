РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана

Для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в Россию, объявлена амнистия. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.

Как отметили в посольстве, о решение стало известно в ходе встречи первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового с узбекской делегацией, которая сейчас находится с визитом в Москве.

«Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым», - цитирует сообщение посольства ТАСС.

Отдельно отмечено, что данное решение не распространяется на граждан Узбекистана, которых ранее депортировали из России на основании решений судов.