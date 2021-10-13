Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана

Валентина Пескова
22:54 13.10.2021
В посольстве Узбекистана указали, что данное решение не распространяется на граждан из страны, ранее депортированных из России по решению судов.
РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч граждан Узбекистана
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
Читайте нас на:

Для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в Россию, объявлена амнистия. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в Москве.

Как отметили в посольстве, о решение стало известно в ходе встречи первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового с узбекской делегацией, которая сейчас находится с визитом в Москве.

«Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым», - цитирует сообщение посольства ТАСС.

Отдельно отмечено, что данное решение не распространяется на граждан Узбекистана, которых ранее депортировали из России на основании решений судов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.