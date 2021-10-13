В МВД сообщили детали стрельбы возле школы №1260 в Москве

В МВД сообщили детали происшествия со стрельбой возле школы №1260 в Москве. По данным правоохранителей, стрельбу устроил молодой человек 2006 года рождения. Он открыл огонь по заброшенному зданию из страйкбольного оружия. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве Владимир Васенин.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Стрелявший был задержан. Им оказался молодой человек 2006 года рождения, у которого было изъято страйкбольное оружие. В результате инцидента пострадавших нет», - сообщил сотрудник МВД.

Ранее поступила информация о стрельбе возле школы №1260. Полиция обратилась к руководству ближайших школ и призвала забаррикадироваться до окончания оперативных мероприятий. Место инцидента оцепила полиция.