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Десятки людей ранены в результате обострения конфликта в Косово

Алексей Кошкин
18:15 13.10.2021
Местные полицейские провели рейд по аптекам и торговым точкам, в ходе которого решили не церемониться с этническими сербами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В результате стрельбы из автоматического оружия по мирному населению в Косово десятки человек ранены, а сербские анклавы Косово окутаны дымом и напоминают зону боевых действий.

Все началось, когда косовские полицейские сразу в двух городах начали жестко врываться в магазины и аптеки и проверять документацию настолько активно, как будто они находятся в штабах террористов. Хотя, как заявили в Приштине, боролись они не с людьми, а всего лишь с контрафактом. Однако местные жители считают, что внеплановая проверка направлена именно на косовских сербов с целью лишить их бизнеса и заработка.

Для того чтобы разогнать стихийные митинги, косовская полиция пошла в атаку. Спецподразделения пустили в ход газ и гранаты, начались беспорядки. Белград уже назвал действия Приштины грубой провокацией, а президент Александр Вучич выехал в районы столкновений. Сербское правительство призвало Международный контингент под эгидой НАТО срочно отреагировать на произошедшее.

«Под предлогом какой-то контрабанды они собираются убить наших людей. Первая капля крови уже упала! Мы также призываем наш народ сохранять спокойствие, потому что такими действиями Приштина хочет спровоцировать кризис гораздо больших масштабов», - заметил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Инциденты с применением насилия на севере Косово призвал немедленно прекратить и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Только недавно разрешился кризис на границе Сербии и Косово, который разгорелся по причине того, что косовские власти потребовали от сербских водителей менять регистрационные знаки на авто. За временные номера надо было платить пять евро. В знак протеста сербские водители, живущие на севере Косово, перекрыли шоссе грузовиками, а из Приштины прислали спецназ.

После новых беспорядков и обострения отношений Косово с Сербией в больницы попали 10 человек, серьезно ранен местный политический активист Сречко Софроньевич. Полиция продолжает работать на улицах и разгоняет протестующих слезоточивым газом.

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