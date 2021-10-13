Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Главком ВМФ России представил нового начальника Главного штаба

Андрей Аркадьев
17:00 13.10.2021
Опыт, которым обладает Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, отметил главком ВМФ РФ Николай Евменов.
Главком ВМФ России представил нового начальника Главного штаба
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallokpress
Читайте нас на:

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представил адмиралам и офицерам Главного командования ВМФ нового начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Носатова на заседании Военного совета в Адмиралтействе. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Главный штаб ВМФ России, состоящий из настоящих профессионалов своего дела, решает комплекс важнейших вопросов, направленных на эффективную деятельность Военно-морского флота при выполнении ответственных задач развития и применения сил ВМФ, выполнения плана боевой подготовки», - говорится в сообщении.

Евменов выразил уверенность, что опыт, которым обладает Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, оперативно и качественно организовывать работу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.