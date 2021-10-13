Главком ВМФ России представил нового начальника Главного штаба

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов представил адмиралам и офицерам Главного командования ВМФ нового начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Носатова на заседании Военного совета в Адмиралтействе. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Главный штаб ВМФ России, состоящий из настоящих профессионалов своего дела, решает комплекс важнейших вопросов, направленных на эффективную деятельность Военно-морского флота при выполнении ответственных задач развития и применения сил ВМФ, выполнения плана боевой подготовки», - говорится в сообщении.

Евменов выразил уверенность, что опыт, которым обладает Носатов, позволит Главному штабу ВМФ и в дальнейшем держать высокую планку в своей деятельности, оперативно и качественно организовывать работу.