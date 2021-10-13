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«Я обучал убийц Фердинанда»: опубликовано свидетельство о возможной причастности Британии к убийству австро-венгерского наследника

Егор Левин
17:45 13.10.2021
95-летний сербский профессор утверждает, что однажды повстречал англичанина, который рассказал ему много интересного о подготовке исполнителей покушения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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28 июля 1914 года в Сараево убили наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Через месяц началась Первая мировая война, которая унесла более 20 миллионов жизней и похоронила четыре империи: Австро-Венгерскую, Германскую, Османскую и Российскую. Но кто именно стоял за убийством эрцгерцога?

Команда «Улики из прошлого» разыскала уникальную аудиозапись человека, который, по его собственным словам, имел счастье близко пообщаться с человеком, готовившим громкое убийство. Как становится ясно из его показаний, к событию могли быть причастны британские спецслужбы.

Неужели следы одного из самых громких убийств в мировой истории ведут в Лондон? И вот тут вступает уникальное свидетельское показание 95-летнего сербского профессора, записанное много лет назад. Разговорчивого подвыпившего британца, который рассказал ему много интересного, он встретил на конгрессе здравоохранения в Эдинбурге в 60-х годах прошлого века.

«Я - профессор Србобран Джорджевич, я был директором Института общественного здравоохранения Югославии. Это был такой большой высокий человек, бывший военный, настоящий англичанин. Он назвал мне свое имя. Когда я с ним поздоровался, я сказал, что из Белграда», - рассказал тихий голос сильно пожилого серба.

Как утверждает профессор, англичанин рассказал ему о своем участии в подготовке исполнителей покушения на Франца Фердинанда. Если правдивость сведений удастся доказать, они могут стать настоящей исторической сенсацией.

«Он заговорил об убийстве в Сараево и признался: “Я обучал убийц Фердинанда, я обучал их обращаться с револьверами и холодным оружием”. А затем добавил: “Первая Мировая война не вспыхнула в Белграде, она была задумана здесь, в Англии”», - рассказал профессор Джорджевич.

Можно по-разному относиться к единственному записанному свидетельству об участии британских спецслужб в убийстве Франца Фердинанда, но детали, о которых упоминал загадочный британец, полностью совпадают с историческими фактами.

Смотрите программу «Улика из прошлого» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Почему накануне убийства подробный маршрут кортежа наследника престола опубликовали в газетах? Почему его охрану сократили до минимума? И почему ключевые свидетели умирают одновременно с пропажей следственных документов?

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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