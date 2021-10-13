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Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда

Анна Берестовая
01:52 13.10.2021
В РФ предложили без суда блокировать возможные источники финансирования терроризма.
Росфинмониторинг предложил порядок блокировки счетов и карт без суда
© Фото: pexels.com
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В Росфинмониторинге предложили во внесудебном порядке позволить принимать решения о блокировке банковских карт и счетов при подозрении на использование их в связи с экстремистской или террористической деятельностью. Соответствующая инициатива была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Также, согласно законопроекту, правоохранительные органы будут наделены правом без суда блокировать возможные источники финансирования деятельности по организации несанкционированных публичных мероприятий, которые могут повлечь за собой негативные последствия, подобные погромам или массовым беспорядкам. Принимать подобные решения смогут лишь определенные должностные лица, а именно руководители и замглавы ряда органов власти.

Уточняется, что обращение к данной процедуре, по задумке авторов инициативы, должно будет производится лишь в не терпящих отлагательства ситуациях. Блокировка будет носить временный характер и длиться до 10 рабочих дней.  

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