Полсотни диверсионных групп проверят на прочность войска ЮВО
Более 50 диверсионных групп спецназа задействовано командованием ЮВО в масштабных командно-штабных учениях Южного военного округа.
«Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», - приказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.
Спецназу поставили задачу - проявить военную хитрость и коварство, чтобы нарушить слаженную боевую работу задействованных в учениях подразделений.
Такой подход позволит полнее проверить способность командиров подразделений принимать нестандартные решения в условиях современного боя.