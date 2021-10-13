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Полсотни диверсионных групп проверят на прочность войска ЮВО

Тимур Шерзад
12:12 13.10.2021
Спецназу поставили задачу - проявить военную хитрость и коварство, чтобы нарушить слаженную боевую работу задействованных в учениях подразделений. 
Полсотни диверсионных групп проверят на прочность войска ЮВО
© Фото: Минобороны России
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Более 50 диверсионных групп спецназа задействовано командованием ЮВО в масштабных командно-штабных учениях Южного военного округа. 

«Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», - приказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Спецназу поставили задачу - проявить военную хитрость и коварство, чтобы нарушить слаженную боевую работу задействованных в учениях подразделений. 

Такой подход позволит полнее проверить способность командиров подразделений принимать нестандартные решения в условиях современного боя. 

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