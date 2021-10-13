Армия Полсотни диверсионных групп проверят на прочность войска ЮВО Тимур Шерзад Спецназу поставили задачу - проявить военную хитрость и коварство, чтобы нарушить слаженную боевую работу задействованных в учениях подразделений. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более 50 диверсионных групп спецназа задействовано командованием ЮВО в масштабных командно-штабных учениях Южного военного округа. «Обеспечить массовое применение диверсионных групп в течение всего периода проведения командно-штабного учения с целью проверки защищенности пунктов управления соединений и воинских частей, а также системы обороны батальонных и ротных тактических групп в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации», - приказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Спецназу поставили задачу - проявить военную хитрость и коварство, чтобы нарушить слаженную боевую работу задействованных в учениях подразделений. Такой подход позволит полнее проверить способность командиров подразделений принимать нестандартные решения в условиях современного боя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика