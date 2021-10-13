Разведчики ЦВО подготовились к городским боям, поразив цели из неудобных положений

Стрельба из неудобных положений, через узкие окна и проемы зданий, а также - с раскачивающихся тренажеров. Такие задания в рамках итоговой проверки за год выполняют разведчики Центрального округа.

На полигоне в Кузбассе бойцы спецназа отрабатывали элементы боя в городских условиях. Противник занял оборону на окраине. Разведчики совершили 10-километровый марш. И незаметно приблизились к укрывшимся среди построек условным боевикам.

Внезапным точечным огнем из автоматов АК-74 и пулеметов ПК спецназовцы уничтожили условных террористов.