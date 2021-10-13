Владелица провалившегося под землю автомобиля в Новосибирске раскрыла детали произошедшего

В центре Новосибирска два автомобиля провалились под землю. Инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра «На Фрунзе» по адресу улица Фрунзе, дом 80. Разлом асфальта оказался настолько масштабным, что сразу две машины ушли под землю, а третья повисла на краю ямы.

Владелица одной из пострадавших машин рассказала, что о случившемся узнала из оповещения по громкой связи.

«Я вышла убрать автомобиль, а мой автомобиль убрать уже невозможно, потому что он находится вот в этой горячей яме», - поделилась Елена.

Женщина предположила, что, возможно, причиной произошедшего стало включение отопления и использование старых труб.

«Как раз таки на первом этаже женщина и заметила, что провалилась одна машина и следом вторая. Наша машина была первой. Вторую машину еще можно было спасти, если бы спасатели вовремя оттянули. Потому что минут 10 или 15 она стояла одним колесом в яме, а целиком на дороге», - рассказала Елена.

Как отметила владелица пострадавшего автомобиля, теперь необходимо собирать документы для того, чтобы зафиксировать произошедший случай.