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Военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили десантные корабли «противника» из БРК «Бал»

Андрей Аркадьев
12:23 13.10.2021
Расчеты БРК выполнили электронные пуски ракет. После поражения целей военнослужащие скрытно сменили огневые позиции установок.
Военнослужащие Каспийской флотилии уничтожили десантные корабли «противника» из БРК «Бал»
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Каспийской флотилии провели учения, в ходе которых уничтожили десантные корабли «врага» из берегового ракетного комплекса «Бал». Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, маневры проходят в рамках итоговой проверки.

«Подразделения БРК "Бал" совершили марш в район выполнения задач, где привели в готовность пусковые установки стартовых батарей и командного пункта управления "Минерал". Также ракетчики провели инженерное оборудование позиций, маскировку военной техники, организовали охранение позиционного района и осуществили разведку прилегающей территории с использованием беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3"», - говорится в сообщении.

В тактических учениях участвовали свыше 250 человек, задействовано порядка 30 единиц техники.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

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