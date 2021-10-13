Тюрьма или лишение прав: какие ужесточения могут принять за пьяное вождение

Тем, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, может грозить тюрьма, лишение прав, причем не только на машину, но и на другие виды транспорта. Только так можно остановить нарушителей, считают в правительстве. Однако некоторые эксперты называют законопроект несовершенным.

В Нижнем Новгороде произошла «дерзкая» погоня по сельской дороге. За рулем «семерки» находился несовершеннолетний стритрейсер. Парень уже стоит на учете в полиции, и теперь его снова задержали. На допросе признался, что ключи от машины ему дал отец, лишенный прав за пьяную езду.

В Саратове три года назад произошла страшная авария, которая унесла жизнь 16-летней девушки. Виновник ДТП досрочно освободился из колонии. На суде он признался, что до аварии выпил больше литра разного по крепости алкоголя.

За январь - июнь 2021 года по вине водителей в состоянии опьянения погибли 1 004 человека. Пострадали 6 054 человека. Поменять статус нетрезвого водителя на вечного пешехода предложили в правительстве. Административное наказание планируют заменить уголовным, даже если нет пострадавших. А при первом же попадании в руки автоинспекторов можно пожизненно лишиться прав.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», - рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Строгость наказания будет зависеть от количества алкоголя в крови. По словам вице-премьера, в большинстве смертельных аварий у виновников находили более одной промилле спиртного.

«При одной промилле он уже называется достаточно хорошо употребившим. При семи-восьми - это уже летальная доза», - добавил врач-нарколог Сергей Нурисламов.

От какой дозы алкоголя можно сажать в тюрьму, МВД, Минюст и Минздрав решат до 1 ноября. Под удар могут попасть не только владельцы авто и мотоциклов, но и водители катеров и снегоходов. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, можно будет лишиться права на ношение и хранение оружия. Эксперты единогласно высказываются за ужесточение наказания, но признают, что здесь тоже важна мера.

«Внимательно нужно смотреть на шкалу зависимости степени опьянения и наказания. Ее можно пересмотреть с точки зрения ужесточения наказания. Просто огульно применять самую жестокую степень наказания за легкое опьянение - неправильно», - отметил член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин.

Суровые наказания за легкий запах изо рта могут спровоцировать волну коррупции, считают юристы. Недобросовестные автоинспекторы добавят цифр подкрученным алкотестером. Такую схему наживы использовали в Саратове, требуя денег с якобы пьяных дальнобойщиков.

Два года назад законодатели уже увеличивали срок наказания за смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя с 9 до 15 лет. В июле этого года вырос штраф за повторное появление подшофе за рулем - до полумиллиона рублей. Но наказание рублем не останавливает некоторых автовладельцев.

В России планка признания человека пьяным за рулем остается одной из самых высоких в мире - 0,3 грамма на литр крови. Для сравнения в Австралии 0,05 промилле - и человек за решеткой. А в Словении отказ от медицинского освидетельствования влечет пожизненное лишение прав.