Две машины провалились под землю в центре Новосибирска
Инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра «На Фрунзе» по адресу: улица Фрунзе, дом 80.
© Видео: КПРФ Новосибирск, ВКонтакте © Фото: КПРФ Новосибирск, ВКонтакте
В центре Новосибирска две машины провалились под землю.
Инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра «На Фрунзе» по адресу: улица Фрунзе, дом 80. Разлом асфальта оказался настолько масштабным, что сразу две машины ушли под землю, а третья оказалась повисшей на краю ямы.
Очевидцы поделились кадрами увиденного в социальных сетях.
Причины произошедшего в настоящий момент уточняются.