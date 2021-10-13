В стране и мире Две машины провалились под землю в центре Новосибирска Алена Миронова Инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра «На Фрунзе» по адресу: улица Фрунзе, дом 80. © Видео: КПРФ Новосибирск, ВКонтакте © Фото: КПРФ Новосибирск, ВКонтакте Читайте нас на: В центре Новосибирска две машины провалились под землю. Инцидент произошел неподалеку от бизнес-центра «На Фрунзе» по адресу: улица Фрунзе, дом 80. Разлом асфальта оказался настолько масштабным, что сразу две машины ушли под землю, а третья оказалась повисшей на краю ямы. Очевидцы поделились кадрами увиденного в социальных сетях. Причины произошедшего в настоящий момент уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика