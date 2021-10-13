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Североморцы взяли штурмом захваченный «пиратами» танкер в Гвинейском заливе

Андрей Аркадьев
10:45 13.10.2021
По замыслу маневров, «морские разбойники» захватили судно, но его экипаж укрылся в машинном отделении и подал сигнал бедствия.
Североморцы взяли штурмом захваченный «пиратами» танкер в Гвинейском заливе
© Фото: Минобороны России
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Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» провели учения в Гвинейском заливе, в ходе которых освободили захваченное пиратами судно, сообщает пресс-служба Северного флота.

По замыслу маневров, «морские разбойники» захватили судно, но его экипаж укрылся в машинном отделении и подал сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район операции. Поскольку переговоры не дали результатов, было принято решение брать судно штурмом.

«Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК "Вице-адмирал Кулаков" был поднят вертолет Ка-27ПС. Морские пехотинцы, находившиеся на борту вертолета, осуществили подавление огневых точек условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках», - говорится в сообщении.

Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.

После учений по освобождению захваченного судна экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер, артиллерией и зенитным ракетным комплексом «Кинжал». Стрельба главным калибром корабля - 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 - была выполнена в автоматическом и ручном режимах.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

Ка-27 - советский корабельный противолодочный вертолет. Разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе базовой машины «252» были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 (изделие «500») и поисково-спасательный Ка-27ПС (изделие «501»), а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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