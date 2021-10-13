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Посол РФ в США отметил «первые ростки позитива» после саммита Путина и Байдена

Анна Берестовая
00:26 13.10.2021
Анатолий Антонов рассказал о позитивных изменениях во взаимодействии РФ и США после саммита двух президентов.
Посол РФ в США отметил «первые ростки позитива» после саммита Путина и Байдена
© Фото: Минобороны России
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К настоящему моменту встреча глав России и Соединенных Штатов в рамках Женевского саммита привела к появлению «первых ростков позитива» во взаимодействии двух стран. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена значительно помогли наметить пути выхода из «опасного тупика», к которому пришли российско-американские взаимоотношения. В частности, государствам удалось возобновить диалог по вопросу стратегической стабильности, всегда являвшийся показателем состояния двухсторонних связей РФ и США.

Антонов объяснил, что 30 сентября в Женеве состоялся второй этап консультаций межведомственных делегаций, возглавляемых главами МИД государств. Прошло обсуждение, как отметил посол, весьма продуктивно.

«Разговор носил профессиональный и полезный характер», - указал дипломат.

Он также сообщил, что в контексте договоренности президентов России и США о запуске диалога по кибербезопасности прошли четыре раунда консультаций экспертов, показавшие хоть и небольшие, но конкретные результаты. В рамках намеченной РФ траектории взаимодействия было подтверждено прошлогоднее предложение Владимира Путина, предполагающее рассмотрение широкого спектра вопросов кибербезопасности, включающего в том числе проблему милитаризации интернета.

Посол выразил надежду, что данные важные совместные действия смогут стать «цементирующим элементом», который не даст выйти отношениям РФ и Соединенных Штатов «из-под контроля».

«Важно восстановить утраченное за последнее время доверие», - цитирует Антонова РИА Новости.

Между тем, как заметил российский дипломат, американскому Конгрессу следует «сбросить антироссийские шоры» и перестать придерживаться антиконструктивного подхода во взаимодействии с РФ. Сейчас же, по его мнению, представленному в аккаунте дипведомства в Facebook, ряд законодателей США с «маниакальной настойчивостью» стараются действовать во вред российско-американским связям.

К актуальному времени двум странам, согласно Антонову, удалось сформировать устойчивый диалог по определенному перечню глобальных проблем, включая климатические изменения, Арктику, Сирию, Афганистан, КНДР и иранскую ядерную сделку.

Несмотря на положительные подвижки, все еще существует немало трудностей во взаимоотношениях России и США, одной из которых является «визовая война», развернутая, как подметил посол РФ, не по вине Москвы. Однако в подобных условиях, указал Антонов, диппредставительства РФ в Соединенных Штатах продолжают оформление виз в полном объеме.

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