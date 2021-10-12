ФСБ назвала умные очки Facebook и Ray-Ban тайным шпионским устройством

Умные очки Stories от компаний Facebook и Ray-Ban могут считаться специальным техническим средством для негласного получения информации. Об этом заявили в ФСБ в ответе на запрос издания TJ.

По каким именно признакам очки могут быть отнесены к шпионским устройствам, в ведомстве не уточнили, однако сослались на примечание 1 к ст. 138.1 УК РФ в ред. ФЗ от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. Так, самым тяжким наказанием за нарушение данной статьи является лишение свободы на срок до четырех лет. Однако возможно также и наложение штрафа размером до 200 тысяч рублей.

Первые умные очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, продемонстрировали 9 сентября. Так, устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом произойдет активация LED-индикатора.

Официально на территории России эти очки не продаются, однако их можно заказать из ряда других государств.