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ФСБ назвала умные очки Facebook и Ray-Ban тайным шпионским устройством

Алена Миронова
09:52 12.10.2021
Официально на территории России эти очки не продаются, однако их можно заказать из ряда других государств.
ФСБ назвала умные очки Facebook и Ray-Ban тайным шпионским устройством
© Фото: Ray-Ban
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Умные очки Stories от компаний Facebook и Ray-Ban могут считаться специальным техническим средством для негласного получения информации. Об этом заявили в ФСБ в ответе на запрос издания TJ.

По каким именно признакам очки могут быть отнесены к шпионским устройствам, в ведомстве не уточнили, однако сослались на примечание 1 к ст. 138.1 УК РФ в ред. ФЗ от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. Так, самым тяжким наказанием за нарушение данной статьи является лишение свободы на срок до четырех лет. Однако возможно также и наложение штрафа размером до 200 тысяч рублей.

Первые умные очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, продемонстрировали 9 сентября. Так, устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом произойдет активация LED-индикатора.

Официально на территории России эти очки не продаются, однако их можно заказать из ряда других государств.

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