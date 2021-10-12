Раскатом залпов «Торнадо-Г» и «Мста-С» Симферопольский самоходный артиллерийский полк встретил юбилей

В Подмосковье личный состав гвардейского самоходного артиллерийского Симферопольского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка танкового объединения Западного военного округа празднуют 80-летний юбилей со дня основания полка.

В рамках торжественных мероприятий в полку организовали день открытых дверей. Перед военнослужащими и гостями полка выступили члены Совета Федерации от Республики Крым, герой Российской Федерации, командир Таманской дивизии в 1992-1995 годах генерал-полковник Валерий Евневич, а также депутаты Симферопольского городского совета.

В честь 80-летнего юбилея мощные залпы дали 125-мм орудия самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и батарея реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

В ходе дня открытых дверей все желающие ознакомились с жизнью и боевой учебой личного состава гвардейского Симферопольского полка, посетили экспозицию боевого пути полка в музее гвардейской Таманской дивизии, а также попробовали солдатскую кашу, приготовленную с помощью полевой кухни КП-130. На плацу прошла выставка военной техники, стоящей на вооружении полка.

На ССУ «Запад-2021» учебно-боевые задачи военнослужащие полка выполняли на белорусском полигоне Обуз-Лесновский. Все цели были поражены успешно, а в целом за учение полк получил оценку «отлично». Самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» совместно с реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», а также «Мста-С» совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника.

В рамках торжественных мероприятий более 20 офицеров полка наградили памятными подарками и медалями «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и «75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков».