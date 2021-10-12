В Хакасии вводятся ограничения на посещение некоторых организаций из-за COVID-19

В Хакасии вводят новые ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с COVID-19. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Так, в соответствии с новыми правилами, посетить учреждения культуры и искусства, объекты спорта, кинотеатры, организации общественного питания, а также бани и сауны можно только предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или же сертификата о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией.

Лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, смогут посещать вышеуказанные организации только с родителями или законными представителями, имеющими один из сертификатов.

Что касается остального - режим ограничений остается неизменным и продлевается до 14 ноября. Ситуация в республике остается напряженной. Как отмечается, свободными остаются чуть более 100 коек.