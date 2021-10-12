ФСБ и МВД могут предоставить больше прав для проверки лиц перед получением лицензии на оружие

МВД и ФСБ могут получить дополнительные возможности для проведения проверки лиц, претендующих на получение лицензии на оружие. Введением новых полномочий предполагается противостоять возможности попадания оружия в руки террористов или экстремистов.

Соответствующую инициативу представила Росгвардия. Документ размещен на федеральном портале проектов НПА. Сотрудникам правоохранительных органов, согласно обнародованной идее, предлагается дать право выносить заключение о невозможности владения оружием ввиду повышенной опасности нарушения законодательства и создания угрозы общественной безопасности.

Порядок для такого заключение, как уточняется, будет определен правительством. Для его утверждения необходима будет подпись представителя Росгвардии. Примечательно, что на основании подобного заключения можно будет, согласно задумке, изъять уже находящееся во владении оружие. В законопроекте, при этом, не обозначается, будут ли проводиться проверки всех граждан перед выдачей разрешения на оружие или дополнительные меры будут использоваться выборочно.