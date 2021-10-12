В России могут ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде

По данным СМИ, по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, до 1 ноября ведомствам необходимо предложить идеи введения уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Сообщается, что наказание будет применяться только по достижении определенного количества алкоголя в организме человека.

Вице-премьер сообщил газете «Коммерсант», что 88% смертей в ДТП, произошедших по причине нетрезвого вождения, связаны с обнаружением большого количества алкоголя у виновников аварии. В основном - более 1 промилле.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», - приводит издание слова Хуснуллина.

Согласно информации в прессе, за нетрезвую езду человека смогут лишить не только водительского удостоверения, но и прав на управление другим транспортом и владение оружием. Кроме этого, по словам вице-премьера, необходимо проработать возможность лишения прав на всю жизнь в случае повторного вождения в нетрезвом виде.

«МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать „единый механизм прекращения (ограничения)“ прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта. Еще одно поручение - проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно», - пишет издание.

По данным СМИ, вице-премьер упомянул, что МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет водителей, лишенных прав за нетрезвую езду.