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России предсказали мировое лидерство по объему безналичных платежей

Анна Берестовая
04:09 12.10.2021
Россия может обогнать все страны мира по объему безналичных транзакций.
России предсказали мировое лидерство по объему безналичных платежей
© Фото: pexels.com
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Россия в ближайшие десять лет может вырваться в мировые лидеры по объему безналичных платежей. Соответствующий прогноз был сделан в рамках международного исследования компании BCG, предсказавшей РФ постоянный рост по этому показателю.

Согласно выводам исследования, страна за указанный срок должна будет опередить Соединенные Штаты, Германию и Великобританию по карточным платежам, закрепив за собой глобальное лидерство. К настоящему моменту Россия, население которой в 2010 году проводило в 40 раз меньше безналичных операций, чем население Норвегии (первой в мире страны по числу карточных транзакций), смогла сократить разрыв до 1,5 раз.

«Русское чудо продолжает свое победное шествие!» - приводит РИА Новости слова главы экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера.

Помимо этого, как полагают специалисты, в ближайшие годы также удвоится выручка от безналичных платежей. Согласно прогнозу, она будет расти заметно быстрее в РФ, чем в других странах.

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