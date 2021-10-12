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Без авиации не справиться: как военные РФ помогают Сирии тушить лесные пожары

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:00 12.10.2021
Российские вертолеты в очередной раз пришли на помощь САР в тушении природных пожаров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Это не учебная тревога. На авиабазу Хмеймим поступила информация о лесном пожаре. Неподалеку от базы полыхает три гектара. Сирийским спасателям явно нужна помощь. Без авиации здесь не обойтись.  

Бортинженер осматривает вертолет, механики в ускоренном темпе готовят машину к вылету. Задача не из легких - как можно быстрее нужно снять все ракетные блоки, чтобы облегчить вес. Ведь в каждый заход над огнем нужно сбросить две тонны воды. Здесь любой килограмм на счету. На борту остается лишь комплекс радиозащиты: на пуск ракет срабатывает датчик. Он находит направление, откуда происходит пуск, и туда же отправляет блок для поражения самой ракеты, чтобы поразить радиоэлектронным сигналом ее головку наведения. Ракета таким образом теряет цель и уходит на самоуничтожение, либо отводится от борта.

Вылет без оружия конечно опасен. Поэтому, пока транспортник будет носить воду, его щитом становится ударный вертолет Ми-35. Перед тем, как он сможет подняться в воздух, нужно проверить, что небо чистое. В это время к Ми-8 крепят тот самый колокол для воды или по другому ВСУ водосливное устройство.

Вода набирается следующим образом. В устройстве присутствуют два кольца: верхнее и нижнее. Нижнее кольцо тяжелое, верхнее чуть полегче. При опускании ВСУ в воду нижнее кольцо сразу углубляется, потом погружается верхнее, и происходит забор. Забор производится через нижний клапан.

Ми-8 тоже поднимается в небо. Условия для работы нелегкие: гористая местность, под брюхом 2 тонны воды, да и водоем для забора не близко. Высоту нужно держать побольше, однако порывы ветра мешают.

В Сирии с ее высокими температурами особенно заметна разреженность воздуха. Мощность двигателей падает, наблюдается постоянная турбулентность и переменчивый ветер. Приходится делать непростой выбор при заходе на посадку, а также заходе на тушение и заборе воды.

Счет идет на минуты. Здесь уже неважно, какую воду использовать. Можно пресную, можно морскую. Главное, чтобы в месте забора воды не было ни людей, ни лодок.

С пожаром боролись почти сутки. За несколько вылетов на очаг возгорания сбросили почти 10 тонн воды. На земле в это время работают спасатели. Помощь сирийским спасателям наши военнослужащие оказывают регулярно. Только за последние две недели вертолеты пять раз поднимались в воздух для тушения лесных пожаров в гористой местности.

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