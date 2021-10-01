В Подмосковье стартовал I Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС

В Подмосковье 30 сентября был дан старт I Всероссийскому слету студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева. Мероприятие началось с минуты молчания в память о недавно ушедшем министре РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгении Зиничеве.
«Это первый слет студентов-добровольцев имени Евгения Зиничева. Нас всех пронзила в сердце тяжелая потеря и невосполнимая утрата министра. Вы продолжатели профессии, а это значит, что каждый из вас в команде Евгения Зиничева, в команде МЧС России. Это означает, что нужно беззаветно любить свое дело, быть человечными. В команде спасателей все построено только на любви к человеку. Я рад, что вы полны решимости участвовать в общественной жизни во имя безопасности и сделали правильный выбор в своей жизни», - сказал врио министра МЧС России Александр Чуприян, приветствуя участников.
Во время церемонии открытия к добровольцам слета обратился Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.
«Для Росмолодежи, безусловно, важна самореализация молодых людей, это то, ради чего мы работаем, чтобы каждый молодой человек в стране мог себя найти. Я искренне рад, тому что сегодня в зале сидят люди, ребята, которые выбрали именно такой путь, историю служения», - сказал Фаттахов.
Член Общественной палаты РФ, Руководитель ВСКС Евгений Козеев пожелал студентам-спасателям профессионального развития, реализации поставленных целей и задач, а также с пользой провести время на слете и воспользоваться всеми его возможностями.
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