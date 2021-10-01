В стране и мире В Подмосковье стартовал I Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС Кира Тило Слет проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи , МЧС России, Минобрнауки и Минпросвещения. © Фото: ВОМО "ВСКС", Пресс-служба Читайте нас на: В Подмосковье 30 сентября был дан старт I Всероссийскому слету студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева. Мероприятие началось с минуты молчания в память о недавно ушедшем министре РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгении Зиничеве. «Это первый слет студентов-добровольцев имени Евгения Зиничева. Нас всех пронзила в сердце тяжелая потеря и невосполнимая утрата министра. Вы продолжатели профессии, а это значит, что каждый из вас в команде Евгения Зиничева, в команде МЧС России. Это означает, что нужно беззаветно любить свое дело, быть человечными. В команде спасателей все построено только на любви к человеку. Я рад, что вы полны решимости участвовать в общественной жизни во имя безопасности и сделали правильный выбор в своей жизни», - сказал врио министра МЧС России Александр Чуприян, приветствуя участников. Во время церемонии открытия к добровольцам слета обратился Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. «Для Росмолодежи, безусловно, важна самореализация молодых людей, это то, ради чего мы работаем, чтобы каждый молодой человек в стране мог себя найти. Я искренне рад, тому что сегодня в зале сидят люди, ребята, которые выбрали именно такой путь, историю служения», - сказал Фаттахов. Член Общественной палаты РФ, Руководитель ВСКС Евгений Козеев пожелал студентам-спасателям профессионального развития, реализации поставленных целей и задач, а также с пользой провести время на слете и воспользоваться всеми его возможностями. © ВОМО "ВСКС", Пресс-служба Слет проходит в Ногинском спасательном центре МЧС России. Участники слета - неравнодушные молодые люди и девушки со всей страны - добровольцы, начальники студенческих спасательных отрядов ВСКС, студенты образовательных организаций МЧС, волонтеры партнерских молодежных некоммерческих организаций. В день открытия Александр Чуприян пообщался с добровольцами во время «Диалога на равных». «Помощь добровольцев уже абсолютно реальная, и я несколько раз в этом году выезжал на ЧС и видел их, что называется, в бою. Я искренне радуюсь, что у нас появилась такая неравнодушная молодежь, со смыслом, с пониманием, что они хотят делать. Рад, что на нашей базе мы встречаемся с ними, и это не просто наши помощники, это будущее нашей России», - отметил Александр Чуприян. Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит слет в год 20-летия организации при поддержке Росмолодежи, МЧС, Минобрнауки и Минпросвещения. © ВОМО "ВСКС", Пресс-служба Программа слета включает теоретическую и практическую подготовку, направленную на повышение уровня знаний студентов-спасателей и добровольцев в ЧС. Добровольцы под руководством опытных инструкторов ВСКС пройдут водную и альпинистскую подготовку, обучение по оказанию первой помощи, а также студенты-спасатели научатся работать с инструментом и организовывать связь. Добровольцы с высоким уровнем подготовки, смогут получить компетенцию по одному из предложенных направлений. В день Гражданской обороны, 4 октября, на масштабных учениях участники слета продемонстрируют возможности добровольческого корпуса – во взаимодействии со спасателями построят дамбы, отработают спасение пострадавших из затопленных районов, проведут спасательные работы на воде из тонущего автомобиля, спасательные работы на высоте с использованием альпинистского снаряжения, будут оказывать помощь уусловно пострадавшим при массовой трагедии. Участники отработают действия при дорожно-транспортном происшествии, тушении пожара в населенном пункте, проведут поисковые работы на месте условного крушения авиационного судна и многое другое. Все условия будут приближены к реальным чрезвычайным ситуациям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика