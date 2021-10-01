Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье стартовал I Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС

Кира Тило
03:11 01.10.2021
Слет проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи , МЧС России, Минобрнауки и Минпросвещения.
В Подмосковье стартовал I Всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в ЧС
© Фото: ВОМО "ВСКС", Пресс-служба
Читайте нас на:

В Подмосковье 30 сентября был дан старт I Всероссийскому слету студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева. Мероприятие началось с минуты молчания в память о недавно ушедшем министре РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгении Зиничеве.

«Это первый слет студентов-добровольцев имени Евгения Зиничева. Нас всех пронзила в сердце тяжелая потеря и невосполнимая утрата министра. Вы продолжатели профессии, а это значит, что каждый из вас в команде Евгения Зиничева, в команде МЧС России. Это означает, что нужно беззаветно любить свое дело, быть человечными. В команде спасателей все построено только на любви к человеку. Я рад, что вы полны решимости участвовать в общественной жизни во имя безопасности и сделали правильный выбор в своей жизни», - сказал врио министра МЧС России Александр Чуприян, приветствуя участников.

Во время церемонии открытия к добровольцам слета обратился Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов.

«Для Росмолодежи, безусловно, важна самореализация молодых людей, это то, ради чего мы работаем, чтобы каждый молодой человек в стране мог себя найти. Я искренне рад, тому что сегодня в зале сидят люди, ребята, которые выбрали именно такой путь, историю служения», - сказал Фаттахов.

Член Общественной палаты РФ, Руководитель ВСКС Евгений Козеев пожелал студентам-спасателям профессионального развития, реализации поставленных целей и задач, а также с пользой провести время на слете и воспользоваться всеми его возможностями.

© ВОМО "ВСКС", Пресс-служба

Слет проходит в Ногинском спасательном центре МЧС России. Участники слета - неравнодушные молодые люди и девушки со всей страны - добровольцы, начальники студенческих спасательных отрядов ВСКС, студенты образовательных организаций МЧС, волонтеры партнерских молодежных некоммерческих организаций.

В день открытия Александр Чуприян пообщался с добровольцами во время «Диалога на равных».

«Помощь добровольцев уже абсолютно реальная, и я несколько раз в этом году выезжал на ЧС и видел их, что называется, в бою. Я искренне радуюсь, что у нас появилась такая неравнодушная молодежь, со смыслом, с пониманием, что они хотят делать. Рад, что на нашей базе мы встречаемся с ними, и это не просто наши помощники, это будущее нашей России», - отметил Александр Чуприян.

Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит слет в год 20-летия организации при поддержке Росмолодежи, МЧС, Минобрнауки и Минпросвещения.

© ВОМО "ВСКС", Пресс-служба

Программа слета включает теоретическую и практическую подготовку, направленную на повышение уровня знаний студентов-спасателей и добровольцев в ЧС. Добровольцы под руководством опытных инструкторов ВСКС пройдут водную и альпинистскую подготовку, обучение по оказанию первой помощи, а также студенты-спасатели научатся работать с инструментом и организовывать связь. Добровольцы с высоким уровнем подготовки, смогут получить компетенцию по одному из предложенных направлений.

В день Гражданской обороны, 4 октября, на масштабных учениях участники слета продемонстрируют возможности добровольческого корпуса – во взаимодействии со спасателями построят дамбы, отработают спасение пострадавших из затопленных районов, проведут спасательные работы на воде из тонущего автомобиля, спасательные работы на высоте с использованием альпинистского снаряжения, будут оказывать помощь уусловно пострадавшим при массовой трагедии.

Участники отработают действия при дорожно-транспортном происшествии, тушении пожара в населенном пункте, проведут поисковые работы на месте условного крушения авиационного судна и многое другое. Все условия будут приближены к реальным чрезвычайным ситуациям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.