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Главком ВМФ посетил производителя радиотехнических средств новых поколений в Петербурге

Кира Тило
23:56 01.10.2021
Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов посетил предприятие АО «Заслон» в Санкт-Петербурге.
Главком ВМФ посетил производителя радиотехнических средств новых поколений в Петербурге
© Фото: Минобороны РФ
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Сегодня Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил АО «Заслон», который является разработчиком и производителем радиотехнических средств новых поколений для ВМФ и ВКС. Цель визита - проверка поставок и работ по созданию технических средств освещения надводной, воздушной обстановки, для кораблей, планируемых к сдаче в ближнесрочной перспективе.

© Минобороны РФ

В ходе посещения АО «Заслон», адмиралом Николаем Евменовым был проведен осмотр серийной продукции предприятия, образцов перспективной техники, предполагаемой к применению в интересах ВМФ России.

© Минобороны РФ

Также Главком ВМФ заслушал руководство и специалистов АО «Заслон» по результатам государственных испытаний комплексов радиоэлектронного вооружения, и поставил задачи по неукоснительному выполнению Гособоронзаказа в 2021 году.

© Минобороны РФ

На рабочем совещании, которое состоялось под руководством Евменова на АО «Заслон», были рассмотрены вопросы расширения номенклатуры изготавливаемых современных образцов в интересах ВМФ, совершенствования стендового и полигонного оборудования, а также обсуждены планы проведения испытаний с применением корабельной составляющей ВМФ и Морской авиации на ближайшую перспективу.

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