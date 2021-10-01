Армия Главком ВМФ посетил производителя радиотехнических средств новых поколений в Петербурге Кира Тило Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов посетил предприятие АО «Заслон» в Санкт-Петербурге. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Сегодня Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил АО «Заслон», который является разработчиком и производителем радиотехнических средств новых поколений для ВМФ и ВКС. Цель визита - проверка поставок и работ по созданию технических средств освещения надводной, воздушной обстановки, для кораблей, планируемых к сдаче в ближнесрочной перспективе. © Минобороны РФ В ходе посещения АО «Заслон», адмиралом Николаем Евменовым был проведен осмотр серийной продукции предприятия, образцов перспективной техники, предполагаемой к применению в интересах ВМФ России. © Минобороны РФ Также Главком ВМФ заслушал руководство и специалистов АО «Заслон» по результатам государственных испытаний комплексов радиоэлектронного вооружения, и поставил задачи по неукоснительному выполнению Гособоронзаказа в 2021 году. © Минобороны РФ На рабочем совещании, которое состоялось под руководством Евменова на АО «Заслон», были рассмотрены вопросы расширения номенклатуры изготавливаемых современных образцов в интересах ВМФ, совершенствования стендового и полигонного оборудования, а также обсуждены планы проведения испытаний с применением корабельной составляющей ВМФ и Морской авиации на ближайшую перспективу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика