Главком ВМФ посетил производителя радиотехнических средств новых поколений в Петербурге
Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов посетил предприятие АО «Заслон» в Санкт-Петербурге.
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Сегодня Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил АО «Заслон», который является разработчиком и производителем радиотехнических средств новых поколений для ВМФ и ВКС. Цель визита - проверка поставок и работ по созданию технических средств освещения надводной, воздушной обстановки, для кораблей, планируемых к сдаче в ближнесрочной перспективе.