Преподаватель Омского кадетского корпуса ВДВ установил мировой рекорд для Книги рекордов Гиннесса

Старший преподаватель физической культуры Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус» капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд. Он сумел за одну попытку, не отрывая рук, выполнить 255 циклов комплексного силового упражнения на гимнастической перекладине. Такого в мире не делал еще никто. Устанавливая рекорд, офицер провел на гимнастической перекладине, без отрыва рук, 2 часа 55 минут.

Рекорд зарегистрировал специально приглашенный официальный представитель Книги рекордов Гиннесса в России, главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Ранее Яковлевым были установлены и официально подтверждены экспертной группой Книги рекордов России два рекорда, установленные им в данном комплексном силовом упражнении в 2016 году – 222 цикла (рекорд России) и в 2021 году – 238 циклов (рекорд Европы).

Комплексное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения – вис на перекладине. После чего выполняются четыре упражнения одного цикла, включающие в себя выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом.

Выполнение комплекса упражнений продолжается в одной последовательности до достижения максимального количества повторений (циклов), не спрыгивая с перекладины и не отрывая рук. Время выполнения комплексного силового упражнения не ограничено.