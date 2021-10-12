Twitter добавил функцию удаления подписчиков

В Twitter любой пользователь сможет удалить подписчика, сообщила пресс-служба компании. Также отмечается, что при удалении из подписчиков исключенному пользователю не будут приходить уведомления.

«Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех», - цитирует заявление компании ТАСС.

Тестирование функции начали еще в сентябре, ее назначение - предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее необходимо было сначала заносить подписчиков в черный список, и только после этого удалять их.