Twitter добавил функцию удаления подписчиков
Новая функция будет доступна всем пользователям.
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В Twitter любой пользователь сможет удалить подписчика, сообщила пресс-служба компании. Также отмечается, что при удалении из подписчиков исключенному пользователю не будут приходить уведомления.
«Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех», - цитирует заявление компании ТАСС.
Тестирование функции начали еще в сентябре, ее назначение - предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности. Ранее необходимо было сначала заносить подписчиков в черный список, и только после этого удалять их.