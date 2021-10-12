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Более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Кира Тило
03:33 12.10.2021
Прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тыс. человек.
Более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19
© Фото: Минобороны РФ
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В рамках мер профилактики новой коронавирусной инфекции, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19. О результатах вакцинации рассказал начальник медицинской службы ЮВО полковник медицинской службы Серго Папко.

«Как следствие, на сегодня заболеваемость военнослужащих ЮВО носит единичный спорадический характер, что позволило медикам округа вернуться к работе в штатном режиме, возобновить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Течение болезни проходит преимущественно в легких формах, подобно острой респираторной инфекции, тяжелое течение COVID-19, требующее интенсивной терапии, регистрируется только у лиц, не охваченных по каким-либо причинам вакцинацией», – отметил полковник Папко.

Сегодня более 32 тыс. военнослужащих ЮВО ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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